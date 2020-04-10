中华航空部分航线延后开航或停飞至10月

2019冠状病毒疫情冲击全球，多个国家下达旅游限令，有台湾旅游业者指，中华航空将进一步延迟包括泰国清迈、菲律宾宿务等航线的开航日期至10月，新加坡、意大利罗马等地的航线也将停飞至10月左右。

据《自由时报》报道，中华航空原定今年3月29日要开航的菲律宾宿务航线，日前已宣布延后至6月12日开航。不过因疫情持续扩散，该航空决定再延后至10月才开航。另外，华航原定今年6月23日开航的泰国清迈航线，也延后至10月才开航。

与此同时，华航桃园至新加坡航线，原先一天两个来回航班，目前仅剩一个来回航班。华航原定5月20日后要恢复为每日两班，但如今规划继续停飞至10月24日。

桃园至罗马航线早前也已宣布停飞至4月底，这次计划进一步推迟复航日期，来回航班分别停飞至9月29日、30日。桃园至关岛来回航班，则分别停飞至9月30日、10月1日。

华航昨日（9日）也公布最新退、改票规定，各航线机票于4月9日前开立，原搭乘日期在5月1日至5月31日，均可免手续费退票，或免手续费、价差与税差，改订同国家、同舱等航班，往返欧洲的话可改选英国外任一航点。

另外，长荣航空近日也通报最新退、改票措施，旅客持4月9日前开立、更改的机票，搭乘航班是5月31日前，飞往中国、香港、澳门、日本、韩国、澳洲或其它航点，及欧洲（意大利除外）7月6日前航班，旅客均可免手续费改订今年12月31日前同航线适用航班，或免手续费退票。