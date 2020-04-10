比尔·盖茨：正在探讨将中国防控经验分享给发展中国家

微软创办人比尔·盖茨近日受中国官媒访问时，感谢武汉人民为防控疫情做出的牺牲，并透露一直与中国卫健委、国家药品监督管理局保持深度合作，并且已在探讨如何将中国的疫情防控经验介绍给发展中国家。

据中国央视《新闻1+1》微信公号的报道，盖茨昨日（9日）在央视节目《新闻1+1》当中，分享他对全球疫情及中国防控措施的想法。在节目中，他感谢武汉人民在如此严格的隔离下，做出了巨大的牺牲。盖茨指出，中国已将新增病例的数字减少到很低，同时也在继续公布新增病例以及发生的地点，中国应该为这两点感到骄傲。他也指出，中国现在已经基本复工，目前正参与供应一些关键物资，这将为全球抗疫带来重大改变。

此外，被问道1月27日就给中国捐赠的第一笔款项，盖茨回应说，比尔及梅琳达·盖茨基金会与中国政府在健康领域有着长期的合作关系，尤其是在结核病、爱之病、疟疾等传染病领域。此外，他们一直与中国卫生健康委员会、国家药品监督管理局保持深度合作，所以才能够迅速开展工作。

盖茨称，和很多政府不同的是，基金会能够迅速采取行动，所以能对需要帮助的领域做出快速反应。不仅是针对中国国内需求，对于其他发展中国家，他们也在探讨如何将中国的疫情防控经验介绍给这些国家，尤其是经济相对落后的地方，控制疫情的难度要更大。

不过，盖茨在受访时也指出，中国为全球提供了一个防控模式，但每个国家都有自己的方法，不会完全照搬，这取决于各自的社会状况，没有人知道这些措施在当地效果如何，疫情曲线还会持续上升多久，什么时候能趋于平缓，乃至开始回落。

除此之外，盖茨也谈及他五年前在演讲中，曾预测会有一次大的这样的流行病。他透露，当时的演讲是为了激励全球在下一次流行病到来之前做好准备，当时说到如果没有准备好，全球可能会有3000万人死亡，经济损失超过3万亿美元（约4.24万亿新元）。遗憾的是，这次疫情造成的经济损失要比这个数字大得多。

盖茨表示，他的目标是希望大家都能够投资开发新诊断工具、新药物以及加速研发疫苗的能力等，但这些并没有实现，令他难免有些失望。他更指，在研发出2019冠状病毒疫苗，并且让全球每个人都得到接种前，很难完全回到正常状态。

“但现在我相信，当全球发生了如此严重的疫情之后，各国将共同努力开展相关投入。我希望在下次大流行病来临之前，相关工作和创新能顺利开展，让我们做好充分准备，到时候我们不会再次陷入同样的困境。”他说。

据盖茨透露，其基金将从全球范围挑选八到十种有潜力的疫苗，全力推进它们的研发，“这样才能找到至少一两个安全性高、易于生产且有效性强的疫苗。”

针对美国确诊数字超过40万，且单单纽约就超过16万病例，盖茨回应称，城市地区的疫情控制要比其他地方困难得多，因为那里有很多国际旅行，出现输入病例的可能性更大。

他也坦言，由于各种原因，纽约没能更早地采取行动，但它目前的行动速度已经大大加快。盖茨透露，现在基金会有一家名为健康指标和评估研究所（IHME）的合作伙伴，正通过建立模型帮助纽约了解疫情多久之后到会达到最高峰、应对疫情需要多少台呼吸机等。

他认为，确诊人数很有希望从本月底开始下降，然后到5月底大幅下降，前提是人们能够保持社交距离，虽然这是他们之前未曾经历过的。但是目前美国很多地方的确诊人数仍在快速增长，尤其在社交距离执行不力的地方。

盖茨更预测，下一波疫情高峰可能出现在发展中国家，而它们的应对能力更差。因此，医护人员将陷入更艰难的处境。