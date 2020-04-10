台湾夜市即日起禁止试吃 市场消费者需全程戴口罩

台湾中央流行疫情指挥中心今日（10日）宣布夜市、寺庙等密集公共场域人流管制措施指引，即日起禁止在夜市试吃，摊位也需要设置隔板。此外，针对景区、旅宿达到一定的客流量后，将采取管制措施。

据《联合报》报道，指挥中心副指挥官陈宗彦说，针对假期期间或平常容易造成人留聚集地区，指挥中心邀集各部会研议指引。

针对夜市、传统市场、商圈，摊商，消费者需全程配戴口罩，夜市市场商圈自治会与组织，依照指挥中心社交指引提出管制计画，规划单一出入口、取消试吃、拉开摊位、摊位座位无法有效区隔要采取隔板分离、热门摊位画设地面标示。台湾经济部近日会选定示范商圈拍摄影片，供其他同业参考。但对于夜市设摊是否减租或减税等，陈宗彦称，将会请经济部考量。

至于旅游与风景区等，采取停车场与周边停车场范围，以停车数量作为人流管制依据。停车场数量达五成，会发出在地性警讯，引导附近民众人流疏散，也于道路系统看板提出警讯，让用路人与旅客知道他要前往的地点达到一定人数，可能要改变行程。

而旅宿方面，针对订房率高的饭店要求出入动线分流措施。寺庙部分，地方政府需辅导管制动线、避免提供饮食等。陈宗彦指出，目前住宿率已达六成，应该采取适当措施。

陈宗彦也表示，在疫情严峻的情况下，全球多国采封城或禁足，台湾人目前维持正常生活，应珍惜得来不易的成果。