中国发改委：疫情期间已发人民币66亿元的价格临时补贴

中国国家发展改革委今日（10日）介绍，截至目前，各地累计发放价格临时补贴165亿元（人民币，下同，约33亿新元），其中疫情期间就发放了66亿元。接下来，每月价格临时补贴将提高一倍发放。

据《北京日报》报道，中国国务院联防联控机制今日召开的新闻发布会上，中国国家发展改革委价格司副司长、一级巡视员彭绍宗说，疫情防控期间，31个省份和新疆生产建设兵团都已经启动了价格补贴联动机制。

“实际上，每当遇到物价明显上涨的时候，发改委就会会同有关部门，及时督促提醒各地启动价格补贴联动机制。去年物价上涨以来，各地根据本地物价上涨情况，按规定先后启动了机制。”

他说，截至目前，各地累计发放价格临时补贴165亿元，特别是2019冠状病毒疫情期间，各地实际发放补贴累计达到66亿元。

“一些有条件的地方还增发了一次性补贴，比如湖北向大约19万名困难群众发放了爱心生活物资补贴，有力缓解了物价上涨对困难群众基本生活的影响。”

此外，中国国务院常务会议也在3月31日要求，从3月到6月将价格补贴联动机制的每月价格临时补贴标准提高了一倍。针对相关措施，彭绍宗指，发改委及立即与其他部门研究相关具体工作措施。首先是阶段性提高补贴标准。今年3月到6月，每月价格临时补贴金额提高一倍发放。

其次是扩围，即阶段性扩大保障范围。彭绍宗说：“今年3月到6月，在价格补贴联动机制已有的保障对象基础上，将孤儿、事实无人抚养儿童、领取失业补助金人员也纳入保障范围，初步估算将新增惠及800多万人。”

而第三个方面则是明确增支资金的保障渠道。彭绍宗称，这次提标扩围增加的资金支出，将由各级财政和失业保险基金分别承担，其中中共中央财政将对东中西部地区分别按不同比例给予补助。