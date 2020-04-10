李嘉诚对Zoom早期投资现价值近30亿美元

香港首富李嘉诚早期靠房地产和基础设施成为香港首富，而在当前危机中，带来回报的是一笔科技投资。

据彭博社报道，根据监管备案，被崇拜者尊称为“超人”的李嘉诚是Zoom Video Communications Inc.的早期投资人，在这家总部位于圣何塞的公司持股大约8.6%。今年，这笔股权价值已飙升80%，至29亿美元（50亿新元）——这是彭博亿万富豪指数跟踪的他的公开持股中今年唯一取得价值增长的权益。在香港受到抗议示威和新冠疫情打击后，他的整体财富今年下降了约50亿美元，至260亿美元。

根据监管备案，今年91岁的李嘉诚通过三个投资工具持股Zoom。根据Zoom网站信息，李嘉诚的维港投资(Horizons Ventures)在2013年领投了这家视频会议公司650万美元的B轮融资，并参与了两年后3,000万美元的C轮融资。2019年4月Zoom在美国上市时，他的股份价值约8.5亿美元。

在全球很多地区因疫情而社交疏离时，Zoom的电话会议软件已成为千百万人的重要工具。Zoom的股价飙升，因为居家隔离的人广泛使用这种工具，从工作会议、逾越节餐会到开怀畅饮。不过，由于隐私安全问题，该股最近有所回落。

李嘉诚不是唯一从Zoom大涨中受益的人。根据彭博的数据，Zoom创始人袁征目前身家为61亿美元。原雅虎联合创始人杨致远也是早期投资者。监管文件显示，Zoom股票暴涨之前，David Bonderman的家族理财室、Wildcat Capital Management在去年年底入股。

李嘉诚的其他一些公司正在帮助扩大Zoom的用户基础。和记电讯旗下的移动子公司3香港在3月18日的声明中说，向香港上千家学校捐赠通讯服务组合，其中包括免费的“Zoom型学堂”。