台湾新增一起死亡病例 为埃及旅游团员

台湾中央流行疫情指挥中心今天（10日）宣布，当地新增一起死亡病例，为埃及旅游团团员。另外，新增确诊病例两例，其中一例为无症状感染者。

据《自由时报》报道，台湾中央流行疫情指挥中心指，昨日去世的为一名70多岁的男子，上个月上旬到埃及旅游，回来后确诊。该团还有另外三人也确诊。据悉，该男子在3月17日陆续出现发烧、流鼻水、肌肉酸痛症状，由卫生单位安排就医并采检通报。

指挥中心透露，个案于入院时无明显肺炎，收治一般隔离病房。在3月20日检查时发现肺部浸润明显增加，并出现呼吸窘迫情形，转至加护病房隔离治疗，后来因肺炎持续恶化，不幸于4月9日病逝。

指挥中心疫情监测组组长周志浩说，该男子有慢性病，本身就是感染高风险群，后来呼吸功能变差、还接上叶克膜，但过程中没有用到奎宁或其他抗病毒药物，最后仍不幸过世。

目前，台湾累计死亡病例六例，致死率上升到1.57%。

另外，台湾也新增两例确诊病例，总累计病例为382例。今天新增的确诊者分别为20多岁女性及60多岁男性。

其中，前者在美国就学，于3月底入境台湾，同班机旅客已有10人确诊，因此由居家检疫对象改列为居家隔离对象。该女子于4月5日出现流鼻水、鼻塞及嗅觉异常症状， 并于7日由卫生单位安排就医采检，今日确诊；该班机截至目前共11人确诊。

另一名确诊者于2月16日至3月29日与妻子一同至印尼探亲，返国后进行居家检疫，因妻子确诊改列为接触者居家隔离。不过，男子返国至今无症状，同样在7日由卫生单位安排接触者采检，于今日确诊。