调查显示中国人对美国式民主好感下降

一项新的研究显示，中国人对美国的看法在过去一年中急剧恶化，中国人对美国政治制度和民主的态度也变得愈加消极。

据美国之音昨日（10日）报道，美国政治分析咨询机构欧亚集团基金会（EGF）发布的年度全球民调报告显示，17%的中国受访者表示，他们希望中国的政治制度“大大降低”与美国的相似度，12%的受访者表示“稍微降低”，分别同比增加七个和四个百分点。

当被要求解释不喜欢美国式民主的原因时，大多数受访者的观点集中在“当太多的不同观点和利益竞争时，政府效率低下”和“美国式民主是虚伪的,普通选民实际上没有权力”。

分析人士说，中国对信息的审查使民众不可能对某些事件和问题有全面了解，所谓“舆论导向”影响了一些民众对美国做出客观的判断。

此外，中国人对美国的负面情绪普遍上升，28%的受访者对美国持负面态度，高于一年前的17%；对美国持正面态度的受访者比例也从58%降至39%。

报告中写道，美中贸易战和美国对香港抗议活动的支持可能是态度转变的原因。

谈及美国过去20年对世界的影响力时，大约一半的中国受访者认为，美国的影响力使世界变得更糟，而30％的受访者则认为让世界变得更好。

欧亚集团基金会的报告基于对超过一千名中国人的访问，调查分别于去年10月和今年2月15日至3月3日进行。