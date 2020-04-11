一季度北京土地市场收金135亿 超六成地块溢价成交

今年一季度，中国北京市共成交16宗经营性用地，总成交金额为671.88亿元（人民币，下同，134.96亿新元），创近五年同期新高，并仅次于上海，位居全中国第二。与此同时，虽然全国地价同比均有所提升，但北京的楼面价仍远高于其他城市。

据《新京报》报道，2020年一季度，北京共成交16宗经营性用地，较去年同期减少六宗；总成交金额为671.88亿元，创近五年同期新高，并仅次于上海，位居全中国第二。由于3月份北京并无土地成交，相当于在今年前2个月密集成交近672亿元。

在全国范围内看，一季度总价前十位的住宅用地中，北京占据六个席位。

按照土地类型划分，一季度北京成交的16宗土地均为涉宅用地，其中七宗为纯住宅用地。具体来看，16宗地中包含12宗“不限价”宅地、两宗共有产权住房用地、两宗限竞房用地。

业内人士认为，一方面，“不限价”宅地的密集出让推高了北京土地市场的成交楼面价；另一方面，纯住宅属性的优质地块入市，一定程度上提升了土地竞买的参与度。

中国指数研究院统计数据显示，今年一季度，北京的土地成交楼面价约为34864元每平方米，其中，住宅用地的成交楼面价约为37057元每平方米，同比上涨约81%。

同期，中国300个城市的土地成交楼面价约为2325元每平方米，同比上涨约11%；而一线城市的成交楼面价约为9092元每平方米，同比上涨约31%。虽然全国地价同比均有所提升，但北京的楼面价仍远高于其他城市。

据中指院统计数据，2020年一季度，全国300个城市的土地平均溢价率约为12%，较去年同期下降一个百分点；其中住宅类用地的平均溢价率约为13%，同比下降2个百分点。而北京的土地平均溢价率约为19%，同比上涨八个百分点，高于全国平均水平。