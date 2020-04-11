海底捞因涨价道歉 专家认为涨价影响客流得不偿失

火锅品牌海底捞昨日发布致歉信，表示涨价是错误决策。多位业内专家分析，涨价影响客流，得不偿失，他们认为“短期内不会出现餐饮行业集体涨价”。

据《新京报》报道，海底捞4月10日下午发布致歉信，称涨价是公司的错误决策，从即时起所有门店菜品恢复至疫情前标准。

对此，食品产业分析师朱丹蓬表四，在国家市场监管总局提倡企业“保价格、保质量、保供应”的“三保”情况下，海底捞作为火锅第一品牌应该贯彻执行，而不是首先提价。不过他也提到，海底捞恢复原价是“知错就改”，会帮助企业提升一定的好感度，留住顾客。

餐饮连锁品牌战略顾问王冬明分析，疫情不仅对海底捞餐厅生意造成了影响，还导致其股价下跌。因此在他看来，海底捞涨价“并不是为了经营，而是为了拉升股价，向股市要利好”。而涨价之后又恢复原价，说明其涨价并未拉动股价，涨价也毫无意义。

他同时认为，“短期内不会出现餐饮行业集体涨价”。从以往的观察来看，涨价会对餐饮企业造成大面积顾客流失，一般来说，消费者只能接受5%左右的涨价，10%是接受的上限，但10%的涨价会带来超20%的顾客流失。在王冬明看来，对海底捞而言，涨价可以向股市要利润，但对于多数企业或餐厅而言，涨价直接导致顾客流失，也就意味着营收流失，因此涨价得不偿失。

至于此次提价失败后，海底捞今年是否还会继续提价的问题，海底捞方面并未直接回应。

王冬明则分析，海底捞或许可能会在8月至10月再次提价。在他看来，这个时段提价主要有三个原因，第一届时疫情可能已经结束了，第二，消费者对这次的提价也基本遗忘，第三则是为了“年报数据好看一些。”