两万游客扎堆事件后 黄山景区实行预约制

中国著名风景区黄山景区在游客扎堆事件后实行预约机制。

据《新京报》报道，中国黄山微信公众号4月10日布消息，为进一步优化游览秩序，即日起参加“江淮大地串门游”的游客可在黄山旅游官方平台进行预约。

为提振疫后旅游市场，促进旅游复苏回暖，黄山市定于4月1日至14日针对安徽省市民开展为期两周的“江淮大地串门游”活动。安徽省市民凭本人有效证件可享受黄山市指定A级旅游景区门票免费优惠政策。

在上述活动开展的第五天即4月5日，黄山风景区被游客“挤爆”的话题登上热搜榜单。对此，黄山风景区管理委员会当天连发多条公告，宣布黄山风景区已达到游客流量限制两万人，停止游客入园。

景鉴智库创始人周鸣岐认为，对于黄山这一成熟型山岳景区而言，其拥有对疫情下小长假游客量估算的能力，且本身门票预约不存在技术难点，但依然出现了疫情防控形势下的游客爆满事件，更主要的原因在于景区管理。

此外，周鸣岐还对黄山风景区限流人数的统计提出了质疑。据了解，黄山旅游3月17日发布公告，将之前1万人限流人数上调至2万人。周鸣岐认为，在疫情防控之下，景区实行限流，很大程度上是为了保证游客拥有足够的安全距离，限流人数的统计不应根据景区峰值人数计算，而应基于日常游客量进行统计估算。

随着各地景区陆续开园，疫情期间如何有效管理和运营成为许多景区的研究重点。部分中国学者认为，将景区承载量控制在日常承载量的30%，是景区疫情防控的一种合理手段，且全面落实门票预约制度，将会一定程度上防止出现游客爆满现象。

携程数据显示，截至4月6日，中国国内恢复开园并可在携程预约的景区数量已超过3400家。