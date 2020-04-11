方方：极左人士断章取义 造成社会舆论分裂

武汉女作家方方在封城日记即将推出英文版引发争议之际，接受了媒体访问，表示部分极左分子曲意解读她的书，其实书中也描述了很多中国的成功抗疫经验。

据微信公号“二湘的十一维空间”11日报道，方方在访问中被问及在海外出版时，是否考虑过可能会出现的争议。她回答说，海外出版在中国作家是件很正常的事，所以她没有觉得有什么不好，当时并未认为会有争议。

她透露，自己在和中国国内出版社交流时，曾经要求提高稿酬，为的是把这些钱捐出去。国内本来有十多家出版社想要出版此书，但极少数极左人士的叫骂使得国内出版社不敢出了。

记者还问道，有人认为在这个节点到海外出版可能会被境外别有用心的人利用，对此方方有何回应。

方方反问表示，既然有人要刻意利用，那么其实出什么书都会被利用，“难道因为有人利用我们就不出书了？”她还表示，关于外国找自己搞阴谋的说法是不存在的。负责翻译《武汉日记》的白睿文一向对中国友善，还翻译过著名作家余华等人的作品，有没有阴谋一目了然。

方方表示，自己被攻击是有人绑架国家利益要挟她，而自己和国家之间没有张力。她表示书中详细地写到了后期湖北换帅之后的各种举措，写了疫情是怎样得到有力的控制的。如果真的看了日记会明白自己记录了中国抗疫成功的经验，其实出书正是在推广中国的经验。极左分子断章取义，曲意解读的所谓中国负面的事。

方方否认日记中记载的是谣言，每一个人每一件事都可以查证到。

她还认为，60篇疫区生活这样温和的记录无法被包容，会让无数人感到害怕，现在网络上几乎跟文革时差不多，社会舆论的明显分裂是极左人士刻意挖出来的，裂缝的修复需要民众学习常识。