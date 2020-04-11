中国汽车销量3月提升 产销均超140万辆

中国汽车工业协会4月10日发布数据说，3月份中国汽车产销量较上月显著提升，汽车产销降幅收窄，乘用车产销降幅依然较大，商用车降幅收窄较为明显。

据经济日报报道，3月中国汽车产销均超过140万辆，分别达到142.2万辆和143.0万辆，环比增长4.0倍和3.6倍，同比下降44.5%和43.3%，降幅比2月明显收窄。

新能源汽车产销表现也明显好于上月，产销分别完成5.0万辆和5.3万辆，环比增长3.8倍和3.0倍，同比下降56.9%和53.3%。

中汽协副总工程师许海东说，“随着行业内企业有序复工复产进度加快，3月当月汽车产销量明显回升，但同比依然呈较快下降，疫情的负面影响仍在持续。”

许海东介绍，3月企业生产经营逐渐恢复，生产端企业复工复产情况明显好转，据中国汽车工业协会掌握的23家企业集团最新复工复产调查情况统计，整车生产基地全面复工，员工返岗率86%，复产情况达到去年平均水平的75%。消费端方面，由于疫情并没有完全结束，因此仍有部分市场需求被抑制，但3月的企业销售情况已明显好于2月。随着国家有关政策的逐步落实，以及各地政府接连出台促进汽车消费政策，汽车市场将加快恢复。

许海东分析，“当前主要矛盾体现在国内汽车消费市场的需求亟待恢复和提振。”疫情已经对国内运输业、旅游业、餐饮业、零售业、制造业等多行业造成了巨大冲击，严重影响从业人员的收入，导致汽车消费能力受损。

另一方面，中国外向型的劳动密集型产品出口下降明显。前2个月，以美元计价，中国机电产品出口1720.56亿美元（2431.67亿新元），下降16.2%。同期，传统劳动密集型产品方面，服装出口、纺织品出口、塑料制品出口、家具出口等均出现两成左右的下降，随着海外疫情的加剧，外向型出口企业又面临三个月到半年的停工，员工收入下降，也将影响汽车消费。

与此同时，海外汽车消费市场也受到疫情影响，中国品牌的汽车和零部件出口受阻。从全球来看，多家国外预测机构均大幅调低了2020年全球汽车市场的销量。但欧洲汽车制造商协会已经提出，应该为刺激汽车行业复苏做一些准备工作。

许海东表示，为拉动汽车消费，目前相关部门及20个省份出台了各有侧重的扶持政策，这些专门针对汽车消费出台的政策，会带来诸多利好，但具体效果短期内还不好判定，要结合市场环境来看。总的来看，政策非常重要，但汽车消费不完全靠政策拉动，还和宏观经济紧密相关，尤其是中低收入人群收入情况，如果他们收入能够稳定增加，就有助于支撑汽车市场发展。