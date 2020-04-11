研究：中国当前不存在数量可观的无症状患者

有研究认为，中国当前在社会层面不可能存在数量可观的无症状感染者。

据第一财经4月11日报道，《中华流行病学杂志》预发表中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友的论文，该论文所给出的一个新的观点是：在中国当前形势下，社会层面不可能存在数量可观的无症状感染者。

吴尊友认为，无症状感染者有两种可能：隐性感染无症状感染者与潜伏期无症状感染者。第一种是自始至终都是无症状感染者，即查出冠病检测阳性后始终不发病，医学上通常称为隐性感染者。

另一种是过渡性无症状感染者，即潜伏期患者在出现临床症状前的短暂过程。

为了探究正常人群中冠病感染的几率，广东省曾对发热门诊32万人次检测，发现检测阳性率为0.1%，对流感样病例监测样本15000份检测，发现一份阳性，冠病检测阳性率小于0.1% 。这组数据提示，在密切接触者之外的重点人群中，冠病的检测阳性率也是极低的。

吴尊友认为，中国全国范围内都全面实施了至少两两周以上的居家隔离。如果有人在隔离前就感染，那么超过一个最长潜伏期后他们应该已经发病，即使是无症状感染者，也会因两周以上隔离而不会继续带病毒。因此，在中国当前形势下，社会层面不可能存在数量可观的无症状感染者。

而且近期中国报告现有病例中，无症状感染者人数和比例明显增加，说明防控措施能够及时捕获更多处于感染早期的人。

根据国家卫健委发布的信息，截止到4月10日，尚在医学观察无症状感染者1092例。