张文宏：暑假时期中国输入性病例增速会相对平缓

复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏认为，今年暑假时输入性冠病病例增速可能会到达一个相对平缓的阶段，但10月份以后境外输入病例是否会进一步增多仍难以预见。

据第一财经4月10日报道，张文宏在中国发展高层论坛召开的会议上说，今年暑假时输入性病例增速可能会到达一个相对平缓的阶段，但随着国际疫情的此起彼伏，今年10月份以后、冬季来临时，中国境外输入病例是否会进一步增多仍难以预见。

张文宏称，目前欧美是全球疫情主战场，卢森堡和冰岛等国的感染率已超过了意大利和西班牙，成为感染率最高的欧洲国家。这说明欧洲疫情现在此起彼伏，整体情况不太乐观。

从全球来看，张文宏指出，欧美发达国家之外的地区面临较大风险。非洲一些国家已出现了疫情暴发；一些东欧国家目前的诊断工作并不到位，随着治疗病人增多，出现了医疗资源的挤兑；印度病例已出现指数级上升，可能成为下一个全球防疫难点。“印度防疫措施准备不充足，一旦武汉、意大利和西班牙的情况在印度重演，将会为当地防疫带来很大挑战。”

张文宏认为，未来在世界上人口众多、医疗资源相对不充足的地方，疫情可能会带来非常严重的灾难。疫情再次证明，中国倡导的构建人类命运共同体的重要性和紧迫性。若全球不能同步把疫情控制好，仅仅中国、欧洲或美国把内部疫情控制住，事实上并不能解决问题，最终还是要通过全球携手，一起将疫情控制住。