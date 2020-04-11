中国产呼吸机价格激增 订单排货至8月

多个中国国内呼吸机生产商透露，目前呼吸机价格激增，甚至达到一天一个价的程度，有厂商订单排货排到今年8月。

据21经济报道，华东一家呼吸机生产商透露，每天都接到上百个咨询呼吸机的电话，热线都被打爆了，但是货已经排到8月份，现在已经不接新单。另一家华北地区的呼吸机生产商也表示已经没有现货，下游顾客要货的话需要排期。

医用呼吸机一般分为有创呼吸机和无创呼吸机两类，有创呼吸机主要用于治疗重度呼吸衰竭的无意识患者，无创呼吸机是针对有呼吸意识的呼吸衰竭高危患者。高档有创呼吸机价格约为35万元（人民币，下同，7.03万新元）至40万元；中档价格约为20至24万元；低档价格在15万以下。

中国产呼吸机一般只能满足中低端市场的需求，高档产品主要为外资产品。像ECMO这类有创呼吸机中最为精尖昂贵的产品，全球绝大部分市场被海外的迈柯唯、美敦力和理诺珐三家占据，中国国内只有天津汇康这家规模不大的医疗器械生产商能够制造ECMO，国内ECMO设备价格区间从100万元到300万元，均价为165万元，移动ECMO价格约300万元。

但目前受疫情影响，全球需求缺口约90万台，中国国产呼吸机成“抢手货”，价格飙升。

一位呼吸机经销商说，“现在的呼吸机可能上午一个价，下午一个价，涨幅大概在30%到80%之间。”呼吸机价格在10万到50万不等。从两周前开始价格跳涨，很大一部分原因就是国外订单出手阔绰，一下手就是几百台。

除了上游零部件涨价、国际航班费用上升所导致的成本抬高之外，供不应求之下，炒卖行为也让呼吸机的价格“一天一个样”。

有呼吸机生产商表示，一款呼吸机的价格甚至可以在一小时内连涨几万，其中很重要的原因是大量重复询价行为哄抬呼吸机价格。鱼跃负责人也表示，原本售价一两万的呼吸机，甚至被炒到了七八万。

不少呼吸机生产商也开始遏制倒卖行为。例如谊安医疗发表声明称一旦发现内部员工参与加价倒卖，一经查实，严肃处理。

中国政府也加强了抗疫物资出口质量的检查。中国商务部、海关总署等部门宣布，4月1日起呼吸机、防护服等设备出口时须提供书面或电子声明，承诺出口产品已取得中国医疗器械产品注册证书的质量标准要求。