中国国家医保局：冠病患者人均治疗费逾三万 均按规定报销

中国国家医保局医药服务管理司司长熊先军说，目前冠病重症患者人均治疗费用超过15万元（人民币，下同，3.01万新元），少数危重症患者治疗费用达到几十万元，甚至超过百万元，医保均按规定予以报销。

据中共中央纪委国家监委网站，熊先军11日受访时说，截至4月6日，确诊住院患者人均医疗费用已经达到2.15万元，重症患者人均治疗费用超过15万元。确诊和疑似患者的医保结算涉及总费用约14.86亿元，医保支付9.9亿元，总体支付比例为66.6%。其中确诊住院患者结算51983人，涉及总费用11.18亿元，医保支付7.46亿元，支付比例66.7%。疑似患者结算涉及总费用3.68亿元，医保支付2.45亿元，支付比例66.6%。

据介绍，由于已治愈但尚未结算的患者，以及目前还在治疗的患者这两部分人中重症比例偏高，花费也比较大，所以最终的确诊住院患者人均医疗费用还会增加。

对于财政补助问题，熊先军介绍，凡确诊和疑似患者的医疗费用，在基本医保、大病医保、医疗救助结算完以后，个人负担部分将由财政给予补助，这项工作目前正在研究具体的实施程序。

与此同时，为降低企业负担，中国国家医保局还会同财政部、税务总局出台了阶段性减征职工基本医疗保险费的意见，支持企业复工、复产。各省区市可指导统筹地区在确保基金收支中长期平衡的前提下，从2020年2月起，对于职工医保单位缴费部分实行减半征收，最长实施五个月。该政策预计可为企业减负1500亿元左右。