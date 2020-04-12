大陆11日新增99例确诊病例 无新增病亡

中国大陆昨天（11日）新增99例确诊病例，其中97例为境外输入病例，两例为在黑龙江的本土病例；无新增死亡病例。

据中国国家卫健委消息，当日新增治愈出院病例50例，解除医学观察的密切接触者1534人，重症病例减少两例。境外输入现有确诊病例799例（含重症病例36例），现有疑似病例82例。累计确诊病例1280例，累计治愈出院病例481例，无死亡病例。

此外，昨天大陆也新增疑似病例49例，均为境外输入病例（上海43例，黑龙江三例，内蒙古二例，吉林一例）。

截至4月11日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1138例（其中重症病例139例），累计治愈出院病例77575例，累计死亡病例3339例，累计报告确诊病例82052例，现有疑似病例82例。累计追踪到密切接触者718881人，尚在医学观察的密切接触者9722人。

湖北无新增确诊病例，新增治愈出院病例17例（武汉17例），无新增死亡病例，现有确诊病例303例（武汉302例），其中重症病例93例（武汉92例）。累计治愈出院病例64281例（武汉47129例），累计死亡病例3219例（武汉2577例），累计确诊病例67803例（武汉50008例）。无新增疑似病例，无现有疑似病例。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者63例，其中境外输入无症状感染者12例；当日转为确诊病例14例（境外输入14例）；当日解除医学观察55例（境外输入四例）。尚在医学观察无症状感染者1086例（境外输入332例）。