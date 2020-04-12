香港千名患者近七成曾外游 380人曾游英国占最多

香港疫情由1月23日出现第一宗确诊个案起，一直延续至现今未息。香港首十名确诊者均到过武汉，其后的十多宗个案由内地传入，之后香港爆出多个群组个案，包括打边炉家族、佛堂群组。

正当香港疫情开始“平静”下来时，至3月开始外地大肆爆发，不少人回港避疫或外游返港后确诊。主要输入个案是欧美返港为主，部分确诊者曾去过多个国家和地区，而由此也引发香港多个新群组，包括有逾百人感染的酒吧群组、以及婚宴群组和办公室群组。

据香港01统计，截至上周六，确诊个案中最多人到访过英国，共有380宗，比无外游记录的香港个案多80余宗。曾到过美国的确诊者数目也不少，约有80人；曾到过法国的则约有50多人。

曾到过日本的个案不算多，计及周六新增的两宗总计约有12宗（不包括钻石公主号），卫生署卫生防护中心传染病处主任张竹君指，留意到早前个别个案都是由日本回港，估计日本现时有爆发情况。

在香港个案方面，计及输入个案的密切接触者约有300人。香港2月中新增没有外游记录的个案最多，一连近30宗香港确诊个案涌现，当中有多个群组爆发，包括“打边炉家族”、明星酒家聚餐群组等；2月底则出现多宗与北角福慧精舍佛堂有关的个案。

另外，港府赴日本接载钻石公主号的首班包机于2月20日抵港，其后出现约11宗钻石公主号乘客确诊的个案。

其后疫情蔓延至欧美国家，香港开始面临第二波输入个案爆发。3月中起香港确诊个案陆续变为输入个案为主，当时个案曾到访过的地区偏布各地，包括英美、西班牙、瑞士、新加坡及澳洲等。

港府过后宣布，由3月19日凌晨起，所有于抵港前14日曾到所有海外国家或属地的人士均需接受强制检疫。约3月底起，英国及美国的留学生确诊个案急增，而香港单日新增个案的数字亦攀升，3月27日更创新高达65宗。