中国抗疫专家组抵达莫斯科

大陆从境外输入疫情的风险持续上升，由境外传入的确诊病例涉及27个省份或直辖市。其中，俄罗斯输入病例近日剧增，除了黑龙江外，内蒙古满州里前天（10日）一天新增27例俄罗斯的输入型确诊病例。

中国外交部昨天宣布，中国抗疫医疗专家组昨天（11日）上午已启程赴俄，帮助应对疫情。

据中新网报道，专家组已于当地时间11日下午（新加坡时间12日凌晨）抵达莫斯科，随机也携带一批向俄方捐赠的抗疫物资。

中国专家组组长、黑龙江省政协副主席郝会龙表示目前俄罗斯在抗疫方面出现困难，中国对此感同身受，专家组将与俄罗斯同行分享中国抗疫方面经验。

中国专家组抵达俄罗斯的相关消息当天在俄最大社交媒体VK上引起热烈反响。俄罗斯众多网友纷纷点赞留言，表达对中国伸出援手的感激之情。

据介绍，专家组成员共10人，来自中国疾病预防控制中心、黑龙江省疾病预防控制中心、黑龙江省传染病防治院、哈尔滨医科大学附属第一医院、哈尔滨医科大学附属第二医院、黑龙江省中医药科学院，专业为实验室检测、传染病防控、呼吸、重症、中医等。

医疗专家组抵俄后，将在中国驻俄使馆领导下与俄方交流分享经验，提供防控和诊疗指导与培训。此外，医疗专家组还将同在俄华侨华人、中资企业及留学生代表举行视频会议，介绍防疫知识和经验并发放防疫物资。

另一方面，在关闭与俄罗斯的边境后，黑龙江边境小城绥芬河市首所方舱医院也于11日晚交接，由曾经支援的湖北的医疗人员接手，准备启用。

据澎湃新闻报道，刚从湖北回来的“黑龙江省第三批支援湖北孝感医疗队副领队”张效宇被任命为绥芬河方舱医院院长。

外国疫情蔓延后，中国国际航班被收紧，很多中转城市和国家紧急关闭口岸，回国路受阻，很多留学生和华人经由俄罗斯回国，令从俄罗斯输入的病例突增。

