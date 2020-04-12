崔天凯：中方仍在执行中美第一阶段经贸协议内容

中国驻美大使崔天凯日前指出，中方仍在执行中美第一阶段经贸协议内容。尽管过去数周面临2019冠状病毒疫情的严峻局面，但他表示，“大家还是在努力落实第一阶段协议”。

据中新社报道，崔天凯在4月初接受欧亚集团总裁布雷默采访时说，中美第一阶段经贸协议的达成主要归功于两国经贸团队。他们为这个协议付出了近两年的努力，达成协议也是为了互利共赢。“据我了解，尽管过去数周我们面临着这样的严峻局面，大家还是在努力落实第一阶段协议。相信我们能继续落实。”

这个采访于昨日（11日），在美国公共广播公司（Public Broadcasting Service，PBS）各平台上播出。

崔天凯在受访时说，中方仍在执行协议内容，包括从美国采购一些农产品，并正在取消外国公司进入中国金融市场面临的一些限制。他同时希望两国经济团队能坐到一起，或召开视频会议，评估不断变化的形势，并协调应对。

崔天凯称，中国正在尽最大努力恢复供应链，恢复生产。但这是全球供应链，中国一家不可能什么都做得了。供应链有上游，也有下游，必须确保一切都正常运行。“我们在努力保证供应，销售商品特别是医疗物资。我们还同其他国家合作，确保全球供应链重新运作起来。”

至于中国国内的情况，崔天凯指出，中国目前还没能全面恢复产能。可能有一些省市已非常接近完全恢复，但全国范围内还没能做到这一点。“当然，这在很大程度上取决于我们的抗疫努力，要确保不会出现第二波疫情，同时也取决于国际金融市场的稳定程度，所有这些都是相互关联的”。

此外，崔天凯也说，疫情再次证明，这是一场全球性挑战。病毒不分国界，不分政治体制、文化和宗教，它以同样方式攻击所有人，所以才需要更加紧密有效的全球合作。如果说过去的全球化进程是有问题的，现在就应该使其更加开放、包容，促成更加公平的分配。