湖北首次公开一市委书记曾确诊冠病

湖北省委组织前天（10日）拟提拔四名在疫情期间表现优秀的干部，其中一名为松滋市委副书记、市长伍昌军。推荐文案中提到，松滋市委书记黄祥龙曾感染2019冠状病毒疾病。

据红星新闻报道，湖北省委组织部10日报请省委研究同意，拟提拔重用四名在疫情防控工作中表现优秀、群众公认的干部。其中提到松滋市委副书记、市长伍昌军拟任县（市、区）委书记，推荐原因之一为伍昌军在市委书记黄祥龙感染冠病治疗期间，坚持统筹谋划，靠前指挥。这是官方首次公开松滋市委书记黄祥龙曾感染冠病。

报道指，54岁的黄祥龙于2018年9月任湖北省松滋市委书记，经梳理，在疫情防控关键时期，松滋市委书记黄祥龙没有公开出席公务活动的报道。据松滋市政府官网消息，在疫情之初，黄祥龙出席了1月20日松滋市召开“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会，并在会上发言。

随后的1月底，有中国媒体报道黄祥龙在疑似感染冠病，在医院救治。期间，未有报道显示他有出席公开活动。

而此后的3月15日，黄祥龙开始出现在活动报道中，并于近期频频出席公开活动，显示他已经康复了。

另据报道，本次疫情期间，松滋市累计确诊病例140人，治愈出院136人，较早实现“双清零”，防控工作成效排在荆州市前列。