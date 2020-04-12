部分非洲国家抱怨其公民在中国被虐待

中国境外输入风险增加引起当地民众担忧，导致一些外籍人士受歧视。部分非洲国家抱怨说，他们的公民在中国受到歧视，甚至被虐待，要求中国政府采取应对措施。

综合《美国之音》和路透社报道，日前有不少报道显示，居住在广州的非洲人受到当地人的歧视。他们有人被从租用的公寓中赶出；有人被迫几次做2019冠状病毒测试，又不被告知结果；也有人在公开场合遭到回避和歧视等。一些中国媒体和社交媒体也对相关问题进行了报道。

对此，加纳外交和社会一体化部长博奇韦（Shirley Ayorkor Botchwey）昨日（11日）发表声明说，她已经召见了中国驻加纳大使，就非洲公民遭歧视问题表示失望，要求中方立即采取行动解决这个问题。博奇韦在声明中说，“我对此感到遗憾，并强烈谴责这一虐待和种族歧视行为”。

肯尼亚政府也在星期五发表声明，对广州出现的问题表示关切。声明指出，中国“对外国人进行的严格测试”，导致“外国人受到不公平对待，尤其是非洲裔人”。肯尼亚政府正与中国政府共同解决这个问题。

另外，尼日利亚议员阿拉比（Akinola Alabi）星期五在推特上发出一段视频，显示尼日利亚下院领袖格巴贾比亚米拉（Femi Gbajabiamila）召见中国驻尼日利亚大使周平剑，要求中方对此问题做出解释。周平剑在视频中称，将严肃对待此事，并会向有关当局通报。

不过，中国驻津巴布韦使馆昨日在推特上发布声明称，媒体所报道在广州出现的歧视行为是孤立事件，并指“耸动这种孤立事件是有害的”。声明也强调，中国对待所有人都是平等的，不分中外。