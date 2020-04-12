港赴大陆旅游团已有超10人报名 专家：大陆经28天无新增才宜往旅游

香港旅行社纵横游5月9日的大陆团已有10人报名，对此港专家指出，最好等到大陆经两个潜伏期没有新增确诊病例后，才到那里旅游。

据香港电台网站报道，纵横游下月9日有旅行团出发至大陆华东地区，常务董事袁振宁透露，近两日有10多人报名，已经足够成团。不过，他也说，能否如期出发，要视乎疫情、检疫措施及航空公司安排等。

袁振宁解释，由于香港政府对从大陆抵港人士实施的强制检疫令在5月7日结束，所以并没有取消有关日期后的旅行团。若政府延长检疫措施，公司将会取消相关旅行团，并全数退款予受影响旅客。被问到政府及专家均建议如非必要，不要离境香港，袁振宁回应强调，相信整个业界会跟从政府的措施，期望当局尽快公布会否延长检疫措施，让业界有所适从。

对此，香港中文大学呼吸系统科讲座教授许树昌认为，5月到大陆旅游的风险仍然高。他认为，大陆多个省市正逐步回复正常，要观察会否出现第二波爆发，若仍有隐形病人，会增加传播风险。

许树昌提出，若大陆在两个潜伏期、即28日，没有新增个案或社区爆发，才到那里旅游会较好。

香港食物及卫生局局长此前指，港府对所有海外国家或属地发出红色外游警示，大陆部分地方对入境人士也有限制，劝请港民如非必要，不要离港。