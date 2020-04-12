北京公布中高考时间及初高三开学安排

北京市教育部今日宣布，该市高三学生将于本月27日开学，初三学生则在两星期后的5月11日开学。此外，也明确中高考时间为7月中旬。

据北京教育部微信公号的消息，该市优先高三年级开学，高三学生在4月27日返校学习，而初三年级则在5月11日返校学习。

至于中小学其他各年级的返校，以及中职学校、高等学校和幼儿园的返校将另外确定具体时间。

此外，北京市教育部今日明确高考时间，为7月7日至10日，其中7月7日至8日为全国统一高考时间，7月9日至10日为普通高中学业水平等级性考试时间。另外，也明确中考时间，为7月17日至19日。

中国教育部在此前的3月31日发布公告，明确2020年全国高考延期一个月举行，而湖北省、北京市可根据疫情防控情况，研究提出本地区高考时间安排的意见。

至于返校安排，北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕今日在新闻发布会上指出，安排好师生的返校时间，高三、初三的学生至少提前两周返京，完成居家观察。而学校干部、工勤人员至少10天前到岗，做好疫情防控、物资储备等工作。目前，学校已经掌握了所有教职员工和师生的健康状况。

李奕介绍，近期未离京并连续14天居家观察且无症状的师生员工可以返校，近期境外返京的须居家观察14天，核酸检测阴性可返校；感染已治愈的经批准可返校；有症状但排除2019冠状病毒疾病的，暂缓返校，严禁带病返校。

北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰也在同一个发布会上，公布该市开学防控指引，包括在校门口外就近设置临时等候区，做好体温检测等准备、在校期间要全程佩戴口罩、不与他人共用食饮具，同时将厨师、保安等纳入管控范围。

此外，刘晓峰说，学校应按照每位学生前后左右一米的标准上学，并组织教职员工和学生分食、分散就餐，并保持一米以上距离。