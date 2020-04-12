俄罗斯抵上海一航班51人确诊 机上不少为同市场工作的华商

中国上海市昨日（11日）新增病例中，有51例来自俄罗斯抵上海同一航班的乘客，乘坐同一班机的人士透露，机上有许多华商，大多来自莫斯科柳布利诺市场。另外，有该市场暴露史的人员据称进行了更严格的检测。

据《新京报》报道，上述上述航班由俄罗斯航空执飞，于当地时间4月9日晚上8时从莫斯科起飞，10日早上9时抵达上海。上海卫健委的通报中称，该航班确诊的51例患者在抵达上海浦东国际机场后，因有症状，入关后即被送至指定医疗机构留观，后诊断为确诊病例。

据两名在同一航班的中国籍乘客透露，飞机上有许多来自莫斯科柳布利诺市场的华商，该市场是中国商人在莫斯科的主要聚集地。“俄罗斯疫情暴发不久后许多市场都关闭了，包括柳布利诺。”旅客李云说。

“在莫斯科机场，没有人测量体温或询问我们身体状况，也没看到其他检疫措施，只有安全检查。”另一名旅客王伟回忆。他称，抵达上海后，检疫人员一对一询问相关情况，“之后测量体温，再做核酸检测，浦东机场措施很严，与莫斯科机场形成鲜明对比”。

而莫斯科柳布利诺市场暴露史的旅客在抵达上海后，据说进行了更严格的检测。王伟说，自述该市场暴露史的旅客，都被带到另一个小房间做核酸检测和血样采集，“那个房间门口写了必须穿防护服才能进”。

“无暴露史的（人）直接去鼻咽测试，有暴露史的（人）还要去取血样。”李云说。

入住宾馆不久后，王伟就被电话告知，该航班上有旅客已确诊2019冠状病毒疾病。“工作人员说，所有的密切接触者需要换地点进行集中隔离。”



另据报道，一名俄罗斯本地人受访时透露，柳布利诺市场关闭后，部分当地华商曾住进同一家旅馆。“一旦有人感染，别的华商很难幸免。俄罗斯的医疗资源已经无法合理平均分配，很多当地群众和华人没办法得到最好的治疗，因此当地华商回国的很多。”