广东外籍人士需接受冠病检验、隔离等防控措施

广东省是中国出入境和外国人居住大省，为降低境外输入风险，所有在粤的外国人，都必须接受2019冠状病毒疾病调查、检验、采集样本、隔离治疗等预防控制措施。

据中国央视新闻报道，广东省新闻办今天下午（12日）举行新闻发布会，广东省公安厅常务副厅长杨日华在发布会上介绍，根据规定，疫情防控期间，在广东的外国人必须接受冠病调查、检验、采集样本、隔离治疗等预防控制措施。

杨日华说，若拒不配合冠病调查、集中隔离医学观察及隔离治疗措施，或者阻碍执行职务的人士，公安机关将依给予警告、罚款、拘留等处罚。此外，根据出境入境管理法的有关规定，对违反中国法律法规的外国人，公安机关还可对其违法行为做出宣布证件作废、注销或收缴证件、限期出境、驱逐出境等决定。

此外，杨日华也介绍，当地公安机关3月份以来配合海关、边检等部门，逐步深入开展有疫情重点国家旅居史人员的排查工作，也配合卫健、疾控、外事等部门，对在粤疫情高风险国家人员，开展健康管理工作。

据杨日华透露，4月5日以来，当地共排查6353名疫情高风险国家人员，并协助卫健部门落实健康管理服务措施。

截至今年4月11日，广东省常住外籍人员11万7000人，其中亚洲六万人、美洲2万9000人、欧洲1万5000人、非洲6700多人、大洋洲4700多人。