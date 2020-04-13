在穗非洲人遭歧视风波 中国外交部称反对种族主义

随着在穗非洲裔因冠病疫情被歧视风波越演越烈，中国外交部昨晚回应称，中国政府对所有外国在华人员一视同仁，反对任何针对特定人群的差异性做法，对歧视性言行更是零容忍。

广州上周持续出现与非洲裔确诊病人有关的境外输入病例，引发当地民众忧虑疫情卷土重来，批评当局早期未严格隔离入境的非裔人士。官方转而加强管控在穗非洲人，却意外点燃一场外交风波。

据中国外交部网站发布，外交部发言人赵立坚在声明中强调，疫情发生以来，广东高度重视对包括非洲籍人士在内的所有外籍人士确诊病例的救治工作，并且制定专门方案和安置，成功救治了一些非洲籍危重病例，最大限度保障了他们的生命安全和身体健康。

赵立坚表示，针对当前一些非洲朋友的关切，广东方面高度重视，已迅速进行梳理排查，加紧改进完善工作方式，包括按照无差别对待原则落实各项健康管理服务，指定专门酒店供需要医学观察的外国人入住，适当减免经济困难人员住宿费用；同外国驻广州总领馆建立有效沟通机制；坚决反对任何种族主义、歧视性言论等。

他说：“中国人民一直视非洲人民为风雨同舟、患难与共的伙伴和兄弟，中非友谊在中国大地深入人心，牢不可破。非洲的朋友们在中国一定会得到公平公正、亲切友好的对待。外交部将继续同广东方面密切对接，积极回应非方的合理关切和正当诉求。”

据路透社报道，非洲多国驻华大使昨天已就所谓的非洲人遭到歧视的问题，致函中国外长王毅。但截至今早7时，中国官方对这封联名信尚未作出回应。