武汉金银潭医院加护病房冠病患者清零

武汉市金银潭医院截至前天（11日），所有重症患者的病毒核酸检测都转阴，加护病房病区的冠病患者清零。

据中国央视新闻报道，作为最早收治2019冠状病毒疾病患者的定点医院，金银潭医院加护病房（ICU）病区最后14名冠病患者，于4月11日核酸检测全部转阴，在当日被转至湖北省人民医院东院和中南医院，还有三名患者因基础疾病继续留院治疗。

据悉，金银潭医院有两个重症监护室，由江苏省人民医院援武汉医疗队的208名医护人员在3月23日接管。 高峰时，他们负责该院八成危重症患者。

该医疗队入驻时，两个病区一共有34名重症、危重症病人，加上后来陆续转进来的，一共有48位患者。一名医疗队员透露，这些患者“基本上都是需要气管插管和气管切开的重症、危重症患者，还有上ECMO（人工肺）的病人。”

为了做到及时有效的治疗，他们成立了15支突击队，包括：ECMO、CRRT（一连肾脏替代治疗）、气管切开、有创通气等各个小组。 江苏省人民医院援武汉医疗队整建制接管金银潭医院ICU20天，已有十多名患者的病情好转，一部分出院回家，一部分转至普通病房。

目前，江苏省人民医院援武汉医疗队已经与金银潭医院完成移交工作，将于今日返回江苏。他们也是江苏支援武汉的医疗力量中最后一支离开的队伍。