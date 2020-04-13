今年首虎落马 福建省委常委张志南被查

中共中央纪委国家监委昨晚（12日）通报，福建省委常委、副省长张志南因涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。据悉，张志南是2020年首个落马的省部级领导干部。

据福建省政府官网显示，张志南最后一次现身公开活动是在前天（11日），为福建省推进重大项目建设积极做好稳投资工作视频会议暨4月份重大投资项目月度协调会议。

据《福建日报》报道，同在昨晚，福建省委常委会召开会议，针对中共中央对张志南进行纪律审查和监察调查的决定，表示支持。该会议由福建省委书记于伟国主持。

公开简历显示，张志南出生于1960年10月，曾任福建省政府副秘书长、省发改委主任，现任福建省委常委，省政府副省长、党组副书记。

据悉，张志南1981年8月参加工作，1991年3月起任福建省上杭县县长，两年后起任上杭县委书记。1995年后分别担任龙岩地委委员、宣传部部长，团省委书记，后在1998年2月起任三明市委常委（正厅级）、副市长，并在四年后的2002年任省政府副秘书长、办公厅党组成员、党组副书记。

2005年5月，张志南起任省发改委党组书记、主任，2008年1月任福建省副省长，2011年11月跻身福建省委常委，并在2018年1月在省十三届人大一次会议上继续当选为省政府副省长。

此外，他也是中共十七大、十九大代表，第十二届全国人大代表，第八届中共福建省委委员，第九届、十届中共福建省委委员、常委，福建省第十次党代会代表，以及福建省第十三届人大代表。