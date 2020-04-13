中国疾控中心专家组抵达绥芬河 援助开展防控工作

随着中国境外输入病例连日增加，作为边境小城的黑龙江牡丹江绥芬河市更成为抗疫重镇。中国疾控中心派出的专家组昨日（12日）抵达绥芬河市，援助当地开展2019冠状病毒疾病输入病例防控工作。

综合《黑龙江日报》和新华社报道，中国疾控中心病毒病预防控制所派出的实验室检测队，组长为中国国家卫生健康委医政医管局局长张宗久，成员包括国家卫健委疾控局副局长雷正龙、国家卫健委医管中心主任王健等六人，以及中山大学附属第一医院外科重症科主任管向东、北京大学第一医院感染科主任李六亿等九名专家，共15名专家组成。

到达后，实验室检测队队员第一时间开展工作，专家将对绥芬河人民医院收治病例进行连夜会诊，并指导院感防控工作。

随着这支队伍的抵达，中国疾控中心将有督导、流调、消杀、实验室检测共22名专家在绥芬河市参与疫情处置。

据悉，中国疾控中心于4月11日中午接到国家卫健委任务，要求组建国家级工作队，前往绥芬河援助当地开展疫情实验室检测工作。中国疾控中心的近百箱援助抗疫物资已于当日发往绥芬河市，这批物资涵盖了50余种疫情防控应用品，其中包括负压帐篷、核酸提取仪、荧光PCR仪等仪器设备，以及四万人份的新冠病毒检测试剂盒、病毒DNA/RNA提取试剂盒、咽拭子采样管等试剂耗材等，以确保队员到达绥芬河后能够第一时间开展工作。

据中国疾控中心介绍，实验室检测队到达后，将在几小时内搭建起负压帐篷式移动实验室，迅速、独立开展实验活动。该实验室拥有独立排风系统，达到生物安全三级实验室的防护要求，将成为检测队援助期间进行核酸检测和科学攻关工作的关键区域，承担实验室筛查和留观等多项工作。绥芬河疾控中心日检测能力也有望增加1000份以上，将为疫情防控早发现、早确诊、早收治起到关键作用。