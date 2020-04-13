中国大陆新增病例破百 一个多月来首次三位数增长

中国大陆昨日报告新增确诊病例108例，为39天来首次回到三位数增长。其中98例为境外输入病例，自昨日的97例再创新高。新增死亡病例两例，新增无症状感染者61例。

据中国国家卫生健康委员会官网发布的数据，中国大陆昨日新增108例确诊病例，是自3月5日后首次出现三位数增长。此外，当地昨日新增10例本土病例，为黑龙江七例，广东三例。新增疑似病例六例，均为境外输入病例，其中黑龙江四例，上海两例。

境外输入病例昨日新增98例再创新高，现有境外输入确诊病例867例，现有疑似病例72例。累计确诊病例1378例，累计治愈出院病例511例，无死亡病例。

湖北昨日无新增确诊病例，新增治愈出院病例57例，新增死亡病例两例，现有确诊病例244例，其中重症病例75例。累计治愈出院病例64338例，累计死亡病例3221例，累计确诊病例67803例。无新增疑似病例，无现有疑似病例。

此外，中国大陆昨日报告新增无症状感染者61例，其中境外输入无症状感染者12例；当日转为确诊病例28例，均为境外输入；当日解除医学观察55例；尚在医学观察无症状感染者1064例。

截至4月10日晚12时，中国大陆现有确诊病例1156例，累计治愈出院病例77663例，累计死亡病例3341例，累计报告确诊病例82160例，现有疑似病例72例。