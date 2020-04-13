港医管局：N95口罩存量较紧张 正寻找替代品

香港2019冠状病毒疾病确诊个案近日持续下降，医护压力减少，但部分防疫物资存量仍紧张。香港医管局近日透露，购买N95口罩方面遇阻，目前正在寻找替代品，其中一部分已交由医护人员测试。

据《星岛日报》报道，香港公共医疗医生协会会长马仲仪指，近日新确诊的数目下降，公立医院的隔离病床使用率相较两星期前缓和，部份年轻患者也能较快出院。不过，公立医院的N95口罩的存量较为紧张，部份市民较为常用的型号及尺码供货吃紧，医护人员进行面型测试时也需要多试几个型号。

香港医管局港岛东联网总监陆志聪坦言，购买N95口罩有困难，医院目前最担心N95细码型号供货不足，因不少医护人员只能佩戴该型号，需尽快找到替代品。他透露，目前正提供部份替代品给医护人员测试，但因替代品的设计制式与原先N95有所不同，需视乎同事的适应程度和经严格科学评估，才会采用相关替代品。

他说：“整体而言，除在美国的N95外，现在也在全球各地寻找替代品。（替代品）其实是有的，现在的问题是那些制式是我们不习惯的，在文献上有很多标准，看过后一定要确保那些标准是符合我们心目中的要求，科学上、安全上一定要完全符合标准，这是一点也不可妥协的。”

医管局总行政经理何婉霞日前指，医管局现有2500万个外科口罩、210万个N95口罩、290万件保护衣及370万个面罩，相关存量足够使用两个月。