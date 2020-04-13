中国大使被指向尼日利亚“鞠躬道歉”　使馆回应

近日，一段中国驻尼日利亚大使在与尼官员会面时“鞠躬道歉”的视频在网络传开，引起舆论关注。对此，中方昨日（12日）辟谣指，中国大使只是在看茶几上的手机，并非在鞠躬。

据中国驻尼日利亚大使馆官方微信号发表的声明，在网传视频中，中国驻尼日利亚大使在与尼官员会面时，俯身看视频的动作被误传为“鞠躬道歉”。

声明指出，周平剑大使在4月10日应约会见尼日利亚众议长巴贾比亚米拉时，观看对方提供的所谓“尼公民在中国广州遭不当对待”手机视频。针对视频中的行为，周平剑当时也明确指出，视频里中方防疫人员行为正当，并无不妥。

声明称，疫情期间为保持社交距离，对方将播放视频的手机平放在茶几上，才会有网传场景。使馆指，对此次会见场景的其他解读均不符合事实。

对于尼日利亚公民在中国受不公平对待，使馆在声明中也强调，中国政府对所有外国在华人员一视同仁，反对任何针对特定人群的差异性做法，对歧视性言行更是零容忍。疫情防控需要中国公民和外国在华人员的共同理解、支持与配合，在华外国人应严格遵守当地防疫规定。中尼关系友好，使馆愿就此同尼方保持沟通。

据早前报道，广州上周持续出现与非洲裔确诊病人有关的境外输入病例，引发民众批评当局未及时采取行动，官方转而加强管控在穗非洲人。有媒体报道指当地非洲人因此被歧视，更导致尼日利亚驻广州总领事馆人员与广州官员发生争执。该现象引发外交摩擦，尼日利亚官员随即约见周平剑表达关注，要求中国政府介入。