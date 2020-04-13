彭博：中国对外贸易的萎缩势头料持续至二季度

随着2019冠状病毒疫情全球蔓延，各地防疫措施导致需求被抑制，因此中国对外贸易的萎缩势头二季度预料还会延续。

据彭博社报道，定于周二发布的数据料会显示，3月份出口和进口可能双双下滑10%，进一步延续今年首两个月的下降趋势。

受到中美贸易战和全球经济增长放缓的影响，中国进出口2019年进入了平台期，紧跟着伴随今年初新冠病毒疫情的爆发，中国对外贸易又创出了2012年以来的最差年度开局，其中前两个月出口与前一年同期相比大幅下挫17.2%。诸如美国的主要贸易伙伴国，在封境措施下，可能还要经历好几个月才能看到消费和生产逐步恢复正常。

澳新银行驻香港高级经济学家王贝蒂表示，如果欧美等中国主要出口市场二季度依然无法摆脱疫情困扰，则中国出口很可能会受到巨大冲击。这种情况下，即便医药类产品出口能够弥补部分损失，二季度出口仍有可能创出两位数的同比降幅。

其他经济学家也有类似的预期。源于欧美、日本和一些新兴市场经济体可能出现的衰退，瑞银经济学家张宁（译名）预测中国二季度出口同比降幅会达到20%。麦格理的胡瑞里则认为二季度出口进一步下降已无悬念，他的基线情境预测是2020年全年出口会下降13%。

根据世贸组织上周发布的预期，乐观情境下，2020年全球货物贸易会下降13%。上次出现类似降幅是2009年，当年全球货物贸易下降了12%。而悲观情境下，全年货物贸易降幅更是可能高达32%。