K7384次列车脱轨　半月内第二起脱轨事故

一趟K7384次列车昨日下午（12日），在运行至辽宁锦州和河北承德之间时发生脱轨事故，是中国半月内第二起脱轨事故。

据中国铁路沈阳局公司官方微博消息，昨日14时许，由内蒙古赤峰南开往河北山海关的K7384次列车，在运行至锦州和承德之间的朝阳西站至大平房站区间，列车机车和发电车脱轨。

据《新京报》报道，沈阳铁路局工作人员昨晚透露，因列车是机车与发电车脱轨，乘客所在车厢没有出事，此次事故没有造成人员伤亡，列车上的乘客已安排大客车接续行程，而工作人员则仍在事发现场抢修。工作人员称，目前尚不掌握事故的原因，铁路部门仍在调查之中。

一段现场视频显示，列车两节相连的车厢在铁路上脱轨侧翻，其他车厢则平稳停在轨道上。另一段视频显示，目测数十名身穿黄色制服的工作人员手持铁锹，在现场抢修。

受列车脱轨事故影响，今明多趟相关列车停运。中国铁路沈阳局公司官方微博显示，因此事故，K7384次列车今日运行至大平房站终止，而大平房站至山海关站间也将停运。此外，由赤峰南站、大连站今日始发的多趟列车被停运，而明日由山海关站始发的K7383次列车也停运。

此前的3月30日，济南开往广州的T179次客运列车在湖南郴州境内遇路段塌方，五节硬座车厢脱轨倾翻。事故造成一人死亡，127人受伤。该事故发生后，中国国家铁路集团有限公司在全国铁路启动运输安全隐患排查专项整治。