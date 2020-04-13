华航运防疫物资被误认大陆航空 改名声浪再起

台湾捐赠欧洲第一批口罩已陆续运抵欧洲各国，但载运口罩的中华航空，因机身印有斗大的“China Airlines”英文名，让不少人误以为由大陆捐赠，引发华航改名声浪。

据《自由时报》报道，不少台湾官员认为，疫情期间使台湾提升能见度，为了让世界更加认识台湾，应该为华航改英文名。

民进党台南市议员李启维、新北市议员李坤城昨天均表示，台湾千辛万苦把口罩送给人家，结果“人情、功德做到墓仔埔去”，赞成华航更名。同时，民进党台中市议员张耀中指，疫情让全世界更认识台湾，应该趁这个机会把护照、华航及中华邮政等以“中华”为名的公营事业都一并改名。

此外，立法院时代力量党团总召邱显智表示，华航改名有必要，应彰显航空公司代表的真正意义，并与航权问题取得平衡。台湾民众党团总召赖香伶则认为，华航采用与台湾相对应的名称，让世界各国更认识台湾是对的，且能够凝聚台湾人的共识。对此她也指出，交通部要有明确方案。

不过，国民党代表普遍认为，现时以防疫为优先，不应该将问题政治化。国民党立委洪孟楷指出，“Taiwan can help”在本次防疫过程中大大打响，不用刻意在防疫优先的情况，还要扯复杂的正名问题、泛政治化。

而国民党台南市议员蔡育辉则说，只要对百姓、中华民国有益，华航要改名也没有关系，但改名恐涉及航权谈判问题，不建议一次到位，最好大家都能取得共识。