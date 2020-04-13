上海在线新经济将重点发展代表未来方向的12个领域

刚发布的《上海市促进在线新经济发展行动方案》中提到，要聚焦无人工厂、生鲜电商零售、“无接触”配送等12个发展重点。

据一财网报道，今天（13日）在上海疫情防控新闻发布会上，市经信委总工程师刘平透露说，前期，政府相关部门联合专家学者、行业协会和重点企业对在疫情中得到暴发式增长，并有望持续发力的行业进行了分析研判，同时对比2003年SARS后经济复苏情况，提出了这12大领域。归纳来说，这12个重点领域大致可分为三大类：

第一类是因疫情倒逼而新催生出来的新业态新模式（无中生有），体现“新”，包括远程办公、“无接触”配送等。

这些领域疫情发生前规模很小，或者说是基本没有，但疫情以来顺应广大市民对“无接触”生产生活的需求，催生了一批新的企业和新的模式。例如，华平信息推出云视讯平台，共为近1000家政企单位提供云视讯服务，每天保障近100场会议；叮咚买菜、饿了么、达达纷纷推出“无接触”配送服务，订单量倍增；美团点评、富友等公司推出智能储物柜、保温外卖柜，满足社区、办公楼的多样化需求。

第二类是将线下成熟的业态模式转移到线上线下相互融合（有中启转），体现“转”，包括在线展览展示、在线教育、在线医疗等。

刘平说，受疫情影响，现场逛博物馆、参加展览会、学校上课、健康咨询等线下活动基本停了，而借助新兴技术手段，实现线上服务不停步。例如，爱姆意为企业提供线上展示交易服务，帮助上下游企业实现互联网链接；疫情期间，平均每天有五百所学校、五千位老师、二十万名学生在晓黑板直播课堂上学习互动，每天平均有一万场直播课；再如，徐汇中心医院疫情期间获得我市首家公立互联网医院牌照，方便患者不出家门即可获得诊疗服务。

第三类是已有模式在疫情期间得到发展壮大（转中做大），体现“大”，包括无人工厂、工业互联网、在线文娱、生鲜电商零售等。

这些模式疫情前已经大量存在，但因疫情产生的线上需求激增。例如，在线文娱出现井喷式增长，喜马拉雅、哔哩哔哩用户数分别增长30%和110%；又如，上汽通用金桥工厂无人车间实现100%焊接自动化，保障无人生产线始终“不掉线”。拼多多日均在途物流包裹数稳定在5000万以上，同比增长60%。

刘平认为，这三类领域12个重点代表未来发展方向，但又各有特色，下一步将联合相关部门分类推进、因势利导，通过软件化、平台化、智能化等技术锁定场景应用，通过应用场景带动产业发展，通过产业发展反过来又进一步固化应用场景，并在更多行业复制推广。

同时，将积极探索有利于在线新经济创新发展的“沙盒”监管措施，市区联手，精准、连续、滚动支持一批拥有核心技术、用户流量、商业模式的在线新经济领域创新型头部企业和领军企业，打造在线新经济发展高地。