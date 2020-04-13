广州新增三起境内病例 其中一例持武汉绿码

广东昨日（12日）新增三例本土确诊病例，均出现在广州市。广州市卫生健康委员会通报，新增病例中有一例为湖北输入病例，两例为境外输入关联病例，均通过主动排查发现。

据广州卫健委官网消息，新增湖北输入确诊病例为一名50岁男性，从事贸易批发生意，于本月8日持绿码从武汉市自驾抵达广州海珠区住处。当晚，通过社区排查发现，并被送往医院检测，经核酸检测以及专家会诊，昨日确诊为冠病患者。

另外两名新增境外输入关联确诊病例均为非洲籍，通过主动排查密切接触者发现。其中一名为40岁的尼日利亚籍男性，是近日一例外国籍感染者的密切接触者。在集中隔离期间，出现发热等症状，昨日被诊断为确诊病例。另一名28岁男子来自刚果民主共和国，是广东工业大学留学生。经流行病学调查显示，患者近期曾去了建设六马路绿松石小酒馆，为近日一例外国籍输入确诊病例的密切接触者，被列入集中隔离观察对象，同在昨日确诊。

除此之外，昨日0时至24时，广州市新增29例无症状感染者，其中四例为入境口岸排查到的境外输入的无症状感染者、25例为输入病例密切接触者排查和高风险国家在穗人员大排查中发现。

在这25个无症状感染者中，一人为中国籍、一人为美国籍、23人为非洲国家籍，其中，七人曾光顾建设六马路绿松石小酒馆、11人曾前往通通商贸城等近期有较多病例报告的场所，另外7人为非洲国家籍输入病例的密切接触者。上述无症状感染者全部为主动排查发现，均已被送定点医院隔离医学观察。



