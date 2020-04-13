武汉核酸筛查14万复工人员 113人呈阳性

随着武汉上周解封，离汉、来汉的复工人员增多，据武汉市卫健委介绍，3月29日至4月10日，该市共筛查复工复产者逾14万人，其中核酸检测阳性者113人。另外，为应对检测需求，当地各医院以及部分企业已推出相应的服务，让单位和个别复工人员可以进行核酸体检。

据武汉市互联网信息办公室官方微博消息，自武汉市3月29日对复工复产人员核酸筛查结果进行专项统计，截至4月10日，共筛查复工复产者14万3056人，其中核酸检测阳性者113人，检测阳性率0.08%

另外，3月23日至4月10日，武汉市新增无症状感染者共447人。其中，有一例本地感染者转为确诊病例，于4月3日向社会公布。同一时期，在报告的无症状感染者中，搜索发现密切接触者1291人，目前未发现续发无症状感染者或病例。

另据中新社报道，为满足复工复产人士检测的需求，武汉各大医疗机构推出复工健康体检套餐。例如，武汉协和医院、武汉市第四医院、第五医院、武汉天佑医院等医院均推出复工健康体检套餐，包含核酸检测、2019冠状病毒抗体检测、血清检测、肺部CT等多项。武昌医院还采用了汉密尔顿焦虑量表，以了解体检人员心理状况。据悉，核酸检测一项是180元（人民币，下同，约36新元），多项检测费用千余元。

武汉红会医院体检中心主任胡凌介绍，个人检测以前往江浙、广东等地的复工人员为主，也有来汉打工的个人，但个人占检测总量不足10%，大部分还是由单位组织的集体复工人员。目前该院集体检测以江汉区商业零售企业为主，还有政府、事业单位等。“就像农忙一样，复工潮来临，检测也正值高峰期。”

据悉，截至4月9日，武汉红会医院体检中心共检测了5500例，并未发现有阳性患者。武昌医院也在3月21日推出复工体检，高峰期一天要检测约1500个核酸样本。至今一共检测了约9500多例，只有一例为阳性。

目前，各医院也正优化服务，武昌医院在4月10日就应铁四院要求，上门为1200名工作人员复工体检。

另外，当地企业也在为需要为复工人士检测的单位，提供核酸检测服务。比如，光谷光电子产业园为提供了华大医学、康圣达医学、凯德维斯医学等七家病毒核酸检测服务的备选企业，复工企业可以自由选择。为了方便企业员工集体检测，这些检测机构均可上门检测。

为了支持复工返校，华大基因还推出一站式复工返校筛查方案，为有需求的企业和学校提供批量员工复工、师生返校2019冠状病毒筛查服务。