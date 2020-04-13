珊瑚公主号邮轮上的七名台湾人 已有四人确诊

台湾中央流行疫情指挥中心今日（13日）通报，新增五例2019冠状病毒疾病病例，其中四例为珊瑚公主号邮轮旅客。

据《自由时报》报道，早前已传出有确诊病例的珊瑚公主号邮轮，共有七名台湾旅客返台，其中四人确诊。

指挥中心透露，今日确诊的四人与另三名亲友于2月15日至美国、秘鲁、玻利维亚、巴西及智利等地旅游，并于3月5日从智利登上珊瑚公主号邮轮。该邮轮原定3月19日于阿根廷结束旅程，但由于阿根廷等多国封锁边境导致邮轮无法停泊，因此该邮轮在海上漂流多日，并于4月4日上午停靠美国佛罗里达州迈阿密港。当时船上已有12名旅客及10名船员确诊感染，其中三名旅客死亡。

指挥中心指出，于4月7日接获外交部告知，该邮轮上有七名台湾人，将搭乘邮轮公司安排的包机至英国后，转乘台湾航班返台。指挥中心规定，这七人入境时无论有无症状均予以采检，并送集中检疫所隔离14天。

在本月11日入境时，有五人声明有疑似症状。随后，有四人检验确诊并住院隔离，三人检验阴性持续集中检疫，将二采并于解除隔离前再次采检确认。

另一名今日确诊的病例，为此前确诊个案的家人。该患者长期旅居美国，4月11日入境时因有症状，自机场后送就医采检，于今日确诊。其家人先于4月10日返国，并在4月11日确诊，两人均曾在美国接触过冠病诊个案。