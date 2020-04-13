台湾已征收逾六亿个口罩 将延长征收至6月底

为应对2019冠状病毒疫情，台湾从1月底开始征收口罩，截至4月11日共收超六亿个口罩。台湾中央流行疫情指挥中心今日（13日）宣布，将延长征收口罩至6月底，并禁止出口一般医用口罩和外科口罩到6月底。

综合《自由时报》和《联合报》报道，台湾今年1月31日起，全数征用口罩工厂生产的一般医用口罩及外科手术口罩。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今日（13日）透露，截至4月11日共征收6亿6873万个口罩。

征收的口罩中，共有3亿4952万个口罩配送到当地超商和药局实名派发、1亿2708万个被配送至医疗院，另有2836万个口罩供中央部会公务使用，地方政府则有3320万个。

此外，陈时中指出，台湾所有学校及考试相关共分配2150万个、产业购买例如运输业则分配4800万个，而邮局库存中，成人口罩有2504万个，儿童口罩则有1503万个。另外，外科口罩战备库存也有2100万个口罩。

指挥中心透露，配送医院的口罩维持在35到40天的安全存量。

同时，因为目前疫情仍未趋缓，陈时中宣布，将延长征收口罩，并禁止出口一般医用口罩和外科口罩至6月底。

陈时中进一步补充，至于N95和防护隔离衣则会有弹性作法，征用一定的量稳定台湾供需后，也会留下一些量给厂商外销，增加厂商诱因和产能。而外科和一般医用口罩则以全征收方式，则不在弹性保留之列。