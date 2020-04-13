中国外交部称不会对非洲兄弟搞歧视

中国外交部发言人赵立坚今天（13日）在例行记者会上表示，中国对非友好的政策没有任何改变，非洲国家和人民对华友好的感情也不会有任何动摇。“我们不会对非洲兄弟搞歧视，事实上，前期中国疫情严重的时候，非洲在湖北和武汉的三千名留学生，除一名感染并很快被治愈外，其他都安然无恙。”

据澎湃新闻报道，赵立坚说，中方注意到美国国务院发言人的表态。在当前国际社会急需团结抗疫的形势下，美方妄言耸听，挑拨是非，既不道德，更不负责任。“我们奉劝美方还是把精力放在本国疫情防控上，企图借机挑拨中非友好关系不可能得逞。”

赵立坚指出，中国政府在疫情防控过程中高度重视保障外国在华人员的生命健康安全，对所有外国在华人员一视同仁，反对任何针对特定人群的差异性做法。中国和非洲一直是好朋友、好伙伴、好兄弟，在中国人民抗击疫情的关键时刻，非洲国家和人民给予我们有力的声援和支持。在非洲疫情日趋严峻的形势下，中国从政府到民间都积极行动，紧急驰援非洲，得到非洲国家和人民的高度评价。

赵立坚强调，中国对非友好的政策没有任何改变，非洲国家和人民对华友好的感情也不会有任何动摇。“我们不会对非洲兄弟搞歧视，事实上，前期中国疫情严重的时候，非洲在湖北和武汉的三千名留学生，除一名感染并很快被治愈外，其他都安然无恙。”

赵立坚说，针对近期非方反映的非洲在粤人民的关切，广东方面已经进行梳理排查，并采取了一系列新的举措。相信经过中非双方共同努力，事情将得到妥善的解决。