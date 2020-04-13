港澳办指香港部分反对派滥用权力拖延内委会选主席

中国国务院港澳办发言人说，香港立法会内务委员会主席选举，受到部分反对派议员滥用权力，恶意拖延，花了六个月时间仍无法选出主席，严重影响立法会正常运作，大量涉及经济民生和社会发展的重要立法无法进行。

综合国务院港澳事务办公室网站与香港电台网站报道，港澳办发言人是在回复一名记者询问时发表以上看法。该记者问道：香港特区立法会新的年度会期于去年10月16日开始，由原内务委员会副主席郭荣铿议员主持该委员会选举。但在他和反对派议员的故意拖延下，内务委员会至今召开了14次会议仍未选出主席，导致立法会大量工作处于停摆状态。行政长官和社会各界对此表示担忧和不满，日前亦有40多名建制派议员发表联署声明，谴责郭荣铿议员。请问港澳办如何看待内务委员会停摆这一乱象？

发言人说，香港疫情严峻，经济雪上加霜，众多商户经营艰难，不少家庭生活承受重压。在此非常时刻，作为民意代表的立法会议员，本应以大局为重，与特区政府和社会各界齐心协力、共克时艰。但一些反对派议员为了谋取政治私利，罔顾公众利益，采用卑劣手法瘫痪立法运作，无异是“政治揽炒”，令人质疑有违宣誓誓言，构成公职人员行为失当，对此予以强烈谴责。

发言人希望香港各界认清反对派此举可能产生的严重后果，决不能任由他们闹下去，立法会必须尽快恢复正常运作。