中国外交部集体会见非洲使节 盼理解中国防疫措施

近日在广州的非洲裔人士因当局的防疫措施引起“歧视非洲人”的舆论，并演变成一场外交风波。中国外交部部长助理陈晓东昨天（13日）在外交部集体会见部分非洲国家驻华使节，就广东省疫情防控涉及非洲人在粤境况进行交流，希望非洲使节们能准确理解中方政策举措。

据中国外交部官网消息，非洲20多个国家驻华大使或代表出席昨天的会见。

陈晓东表示，当前国际疫情持续蔓延，中国防范疫情输入压力不断加大，广东作为中国开放大省面临的境外输入风险尤其突出。只有把疫情防控网扎得更密更牢，堵住所有可能导致疫情反弹的漏洞，才能维护来之不易的疫情防控成果，这样做是对所有在粤的人负责。

他强调，对一些非洲驻华使节反映的广州等地疫情防控涉及非裔人士处境，中方高度重视。广东方面正在不断采取改进措施，依照无差别对待原则落实各项健康管理，按照有关防疫流程，从即日起陆续解除对除确诊患者和密切接触者（含疑似患者）外的非裔人士的健康管理，并同非洲驻广州总领馆建立有效沟通机制。中国政府对所有在华外国人一视同仁，这是中方的一贯政策和立场。

陈晓东也表示中国外交部将继续同广东密切对接，积极回应非方合理关切和正当诉求，同时希望使节们从中非友好及当前中国及国际抗疫大局出发，准确理解中方政策举措，向本国客观全面讲清真相，推动本国政府和民众全面理性看待此事，也希望非洲国家政府采取必要举措保障在非中方人员和机构安全及合法权益。

非洲驻华使节则表示，就广东疫情防控涉及非裔人士核酸检测、居住、签证、留学生待遇等具体问题表达了关切，同时赞赏中方通报广东方面已经并即将采取的措施，包括建立同非洲国家驻广州总领馆对话沟通机制等，将会立即、全面、如实向非国的政府报告，同时向其在粤侨民通报，希望这些举措得到及时有效落实。非方愿配合中方督促指导本国侨民遵守中方法律，配合中方做好疫情防控。