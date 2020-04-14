大陆现有境外输入病例逾900例

中国大陆昨天（13日）新增89例冠病确诊病例，其中86例为境外输入，三例为广东本土病例。截至昨天24时，中国大陆境外输入现有确诊病例905例（含重症病例37例）。

据中国国家卫健委通报，4月13日中国大陆无新增死亡病例；新增疑似病例三例，均为境外输入病例（上海两例，内蒙古一例），当日新增治愈出院病例75例，解除医学观察的密切接触者1674人，重症病例减少五例。

此外，大陆境外输入现有确诊病例的905例中包含重症病例37例，现有疑似病例72例。累计确诊病例1464例，累计治愈出院病例559例，无死亡病例。

截至4月13日24时，据大陆31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1170例（其中重症病例116例），累计治愈出院病例77738例，累计死亡病例3341例，累计报告确诊病例82249例，现有疑似病例72例。累计追踪到密切接触者720544人，尚在医学观察的密切接触者8612人。

湖北无新增确诊病例，新增治愈出院病例25例（武汉25例），无新增死亡病例，现有确诊病例219例（武汉218例），其中重症病例69例（武汉68例）。累计治愈出院病例64363例（武汉47211例），累计死亡病例3221例（武汉2579例），累计确诊病例67803例（武汉50008例）。无新增疑似病例，无现有疑似病例。

大陆昨天新增无症状感染者54例，其中境外输入无症状感染者五例；当日转为确诊病例67例（境外输入66例）；当日解除医学观察46例（境外输入九例）；尚在医学观察无症状感染者1005例（境外输入237例）。