中央政治局常委罕见直接约谈县委书记

中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋昨天（13日）主持召开脱贫攻坚约谈电视电话会议，中国中西部11个省区共24位县委书记参加约谈，四位县委书记作代表性发言。

《北京青年报》旗下的微信公众号“政知见”指出，虽然以往也有相关负责人因脱贫攻坚任务被约谈的情况，但中央政治局常委直接约谈县委书记却非常罕见。

汪洋在会上强调，县一级在我们党的组织结构中处于承上启下的关键环节，县委书记是脱贫攻坚的“一线指挥官”。

“党中央决定直接约谈部分脱贫攻坚任务重和考核发现问题较多县的县委书记，充分体现了对县级脱贫工作的格外重视，对决战决胜脱贫攻坚具有重要意义。”

汪洋说，冠病疫情是决战决胜脱贫攻坚的加试题，也是影响脱贫质量的最大不确定因素。

他提到，脱贫工作越到最后时刻，越要狠抓工作作风转变，坚决克服形式主义、官僚主义。

“坚决纠正挂牌督战中只督不战、督强战弱、重督轻扶等问题，把提出问题与解决问题结合起来，上级下级捆到一起干，确保各项工作见真章、出实效。”

汪洋表示，约谈既是督战和加压，也是信任和加油。

他说，要“化压力为动力、变被动为主动，坚定信心、正视问题，以人一之我十之、人十之我百之的精神，较真碰硬整改问题，结合实际创造性开展工作，切实担负起高质量打赢脱贫攻坚战的政治责任，努力交出一份让党中央放心、让人民群众满意的答卷。”

中共中央政治局委员、国务院副总理、国务院扶贫开发领导小组组长胡春华昨天也出席会议，反映出会议规格非常高。

昨晚的新闻联播则以口播通报这则消息，并未披露现场的具体画面。