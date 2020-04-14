抢完厕纸的香港人开始抢面粉 人人在家当“厨神”

冠病疫情全球肆虐，不少港人待在家中抗疫或工作，港府日前颁布的限聚令也禁止四人以上聚集，不少市民在家自己做饭，也有不少人选择烘焙面包、糕点，令烘焙店生意逆市上升。有烘焙店多个货架出现空缺，制造面包必备的面粉、酵母缺贷。有店员指，人流比疫情爆发前多四成，各种货品以面粉和忌廉最畅销，形容市民抢购面粉“好像抢厕纸”担心缺货。

据香港01报道，位于油麻地的一家烘焙店店员杜女士表示，近月的生意比爆发疫情前“逆势好一点”，顾客以年轻家庭主妇为主。由于面粉和忌廉是制作面包和蛋糕的必需材料，因此这两项食品最畅销，货架长期被清空。她表示不少顾客担心会缺货，也不想经常外出购物增感染风险，因此每次购买大量货品，直言“他们好像抢厕纸，就怕缺货。”

杜女士承认物流影响供货的稳定，因多国出口有问题，影响进口货运至香港，但认为抢面粉潮只会维持短时间，顾客的存货足够后便停止抢货。

而位于铜锣湾商场内的烘焙店店员冼小姐指，观察到人流增加四成，并透露面粉和酵母早已缺货，“顾客一见到面粉就买，我听说好多商店都售罄面粉。”

她认为疫情已持续一段时间，家长想尽办法照顾长留家中的小孩，例如一家在家做饭，甚至有男士陪同女伴到店选购，以致生意逆市上升。

冼小姐透露，供应商一直按时交货，只是求过于供，但老板并无加价的打算，因供应商也没有加价。她表示，估计顾客群中增加了首次接触烘焙的年轻女性，因模具的销量增加四成，当中以卡通模型最受欢迎，长期缺货。