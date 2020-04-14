疫情导致国际市场需求萎缩 冲击中国外贸

中国海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示，当前全球冠病疫情还在加快蔓延，对世界经济发展造成了严重的冲击，也将影响中国今年的外贸发展。

李魁文今天（14日）在新闻发布会上表示，国际货币基金组织最新预测今年全球经济将发生衰退，世界贸易组织也预测今年全球货物贸易下滑较大。国际市场的需求萎缩必然会对中国外贸出口造成冲击。

他直言，外贸新订单减少等问题开始逐步显现，中国外贸发展面临的困难不容低估。

但同时指出，中国的外贸韧性强、竞争力强，中国企业的创新能力和市场开拓能力也很强。

李魁文表示，中国一季度进出口虽然下降了6.4%，但降幅较前2个月明显收窄3.1个百分点，外贸进出口有所回升，这主要体现在3月当月进出口有所好转、内需推动进口表现较好及对“一带一路”沿线国家进出口保持增长三个方面。

他指出，随着外贸稳增长政策效应逐步显现，前期因延期复工积压的出口订单陆续交付。中国3月当月外贸进出口2.45万亿元（人民币，下同，约4900亿新元），同比下降0.8%。从旬度看，3月中旬、下旬连续两旬进出口都实现了正增长。其中，3月出口降幅收窄至3.5%，进口则增长2.4%。贸易平衡也由前两个月的逆差转为顺差。

此外，随着国内工业生产和居民生活逐步恢复，中国强大的国内市场潜力逐步释放。李魁文表示，中国一季度进口值下降0.7%，其中3月份进口增长2.4%。特别是在肉类、食糖等进口增长的带动下，一季度消费品进口增长13%；而生产原材料，比如煤、原油、金属矿砂、集成电路进口值分别增长23.8%、8.3%、6.8%和13.1%，中国强大的国内市场为创造全球总需求作出贡献。

另一方面，尽管一季度外贸进出口整体呈下降态势，但中国对“一带一路”沿线国家外贸进出口保持增长，成为中国外贸稳定发展的重要因素。据中国海关统计，今年一季度，中国与“一带一路”沿线国家进出口达到2.07万亿元，同比增长3.2%，其中对亚细安、俄罗斯进出口分别增长6.1%和5.7%。