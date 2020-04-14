英国脱欧、自贸区升级议定书生效等因素助亚细安成中国最大贸易伙伴

中国海关总署公布数据显示，亚细安在今年一季度以9913.4亿元（人民币，下同，约2002亿新元）的进出口总值取代欧盟，成为中国最大贸易伙伴。

中国海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文14日在记者会上表示，这是因为英国于1月31日正式脱离欧盟，对中国与欧盟的贸易总量形成一定影响。

再加上一季度中国与亚细安集成电路进出口大幅增长、与亚细安的能源合作和贸易提速、对越南及马来西亚进出口发挥龙头效应、以及中国—亚细安自贸区升级议定书全面生效四大因素，促成中国一季度对亚细安的进出口总值同比增长6.1%。

李魁文介绍，一季度中国与亚细安的集成电路进出口增长，拉动了中国—亚细安外贸整体增长3.3个百分点。一季度，中国自亚细安进口集成电路1056.5亿元，增长25.8%，占自亚细安总进口的23.4%；对亚细安出口集成电路427.5亿元，增长28%，占对亚细安总出口的7.9%。

中国与亚细安的能源合作与贸易提速，拉动双方外贸整体增长1.7个百分点。今年一季度，中国与亚细安原油进口和成品油出口增长合计拉动对亚细安外贸增长1.3个百分点，煤炭进口拉动对亚细安外贸增长0.4个百分点。

第三，中国对越南、马来西亚进出口发挥“龙头”作用，拉动中国对亚细安外贸整体增长5.6个百分点。

李魁文表示，今年一季度，中国与越南进出口增长18%，对越南进出口的规模位居亚细安各国的首位，比重达到25.8%，增速高出与亚细安整体外贸增速11.9个百分点。今年一季度，与马来西亚进出口也增长7.6%，也发挥了“龙头”作用。

此外，中国—亚细安自贸区升级议定书全面生效，也促进了对亚细安农产品出口的增长。去年10月，升级议定书对所有协定成员全面生效，在原产地规则、贸易通关规定、服务贸易、投资领域等方面都降低了门槛，进一步释放自贸区实施的红利，有力促进了农产品贸易发展。

李魁文表示，今年一季度，中国对亚细安出口农产品284.5亿元，增长8.4%，拉动对亚细安整体出口0.4个百分点。其中，“鲜、干水果及坚果”、茶叶、罐头分别增长31.2%，40.4%和28.4%。