楼继伟：全球经济衰退已成定局　可能U型反弹

在冠病疫情影响下，全球经济进入衰退已成定局，而且不会是V型反弹，有可能是U型，甚至无法排除出现萧条的可能性。

据《中国证券报》旗下的中证网报道，中国全国政协外事委员会主任、财政部原部长、全球财富管理论坛理事长楼继伟日前发表以上言论。他指出，目前与上世纪30年代不同的是当前生产并未严重过剩，财政和货币政策的方向也是扩张的。

楼继伟呼吁，扩张的财政政策应尽快推动落地。

他表示，货币政策方面，美国不太可能进入负利率，因为负利率会造成非常不好的预期，而且会陷入流动性陷阱。目前为止还没有看到哪个实行负利率的国家真正走出困境。

财政政策方面，美国和欧洲各国都提出了一些财政政策，美国已经推出了2.2万亿美元的财政支出计划，欧洲想实行欧盟整体的财政政策，但因为没有统一的财政所以行不通，各国只是各自推出了一些政策。

楼继伟表示，应对当前经济挑战，最大的机会在于以大中型城市为中心的城市化。

他指出，当前中国人均GDP是1万美元，按照常住人口统计的城市化率是61%，低于同等发展水平国家70%左右的标准。按照户籍计算的城市化率是44%，本身还有17个百分点的差距，因此在城市化方面有大幅的空间，会创造出有实际需求的基础设施建设，有实际需求的只住不炒的房地产，有实际需求的就业。关键是结构性改革，怎样改革土地制度，怎样改革户籍制度，这方面有巨大的空间。

楼继伟表示，刚刚发布的《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》的文件已经提到了这个问题，包括土地、劳动力、资本、技术、数据等各方面要素，还有很大的余地进行改革、进而创造新的需求。

此外，他认为美国和欧洲方面也有结构性改革的空间，但也面临各自的问题。如美国的基础设施重建方面有较大机会，但是联邦和州、城市之间管理的权限划分和决策制度，使得基础建设的更新改造很难做到。这方面如能解决，对美国经济会有积极的促进。欧洲则面临劳动力市场僵化的问题，改革难度较大。